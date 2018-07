Polícia investiga acidente que matou delegado em SP

De acordo com as testemunhas, o motorista dirigia em excesso de velocidade. Antes de bater na traseira do carro do advogado, o Gol bateu com a roda na guia da calçada e ficou descontrolado. Com o impacto, o outro veículo capotou várias vezes. Chaves sofreu traumatismo craniano, foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Questionado sobre as informações das testemunhas, Rodrigues disse que seu filho Evandro, de 24 anos, estava no banco do passageiro e que sua namorada também estava no carro. Como assumiu ter sido causador do acidente, ele foi atuado em flagrante por homicídio culposo, mas pagou a fiança de R$ 1,2 mil e foi liberado.