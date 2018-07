Polícia investiga assalto a ônibus com fiéis no Rio A Polícia Civil investiga assalto a um ônibus de passeio, fretado por fiéis de uma igreja, que deveria seguir viagem até a Basílica de Aparecida, em Aparecida do Norte, interior de São Paulo. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira, 24, enquanto o coletivo estava estacionado em uma rua no bairro de Coelho Neto, zona norte do Rio.