Polícia investiga ataques com 8 mortos em Osasco

Inicialmente, a Polícia Militar informou que as vítimas baleadas eram torcedores do Palmeiras, que estariam comemorando o título do time na Copa do Brasil, conquistado na noite de quarta-feira. Pela manhã, a corporação divulgou nota corrigindo a informação, informando que "em nenhuma das ocorrências havia torcedores do Palmeiras".

Agentes da Delegacia Seccional de Osasco informaram que apenas uma das vítimas baleadas usava camisa do Palmeiras no momento dos crimes. Segundo a Polícia Civil, a maior parte dos homicídios parece ter acontecido em frente a bares e pontos de venda de drogas.

"Está tudo muito cru ainda, ninguém viu a placa do carro - um Fiat Palio - que teria participado das ações. Também dizem ter escutado uma moto", informa Pires. As regiões dos ataques, todos concentrados em Osasco, são áreas de periferia, afirma a polícia, e a maioria das pessoas tem medo de testemunhar.

Foram, até o momento, constatados seis ataques nas ruas Cuiabá, Santo Expedito, Palmital, Jader, Patrocínio Paulista e Marques de Resende.

Jailton Rodrigues da Silva, de 29 anos; Robson Cardoso Godoy, de 22; Denis dos Santos, 34; Edilson Silvestre da Silva, 35; Adriano Barbosa, 24; Antônio Carlos Junior, 46; Daniel Pereira Medrado, 23; e Marcelo Lúcio Gaspar Longarini, 41, são as vítimas fatais confirmadas dos ataques.

João Manoel Gonçalves Santos, de 47 anos, teria ficado somente ferido, com um tiro nas costas, informa a Polícia Civil. Ferido, Gonçalves acionou o 190 e foi socorrido no Pronto Socorro Municipal Osmar Mesquita, no Jardim Helena Maria, de onde teria sido liberado. Porém, segundo a Secretaria de Saúde Municipal de Osasco, ele morreu durante a madrugada no Hospital Regional de Osasco.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Osasco, seis pessoas foram encaminhadas a hospitais municipais nesta madrugada, sendo que quatro delas morreram. Outras duas, conforme informações da secretaria, foram submetidas a cirurgias de urgência no Hospital Municipal Antonio Giglio e apresentavam quadro estável até as 11h20 desta quinta-feira.

O caso é investigado no Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Osasco em parceria com o 10º Distrito Policial, onde os Boletins de Ocorrência são registrados e também no 4º DP e 3º DP.