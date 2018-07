Polícia investiga atropelamento e explosão no RJ

De acordo com a polícia, as imagens de telefones celulares gravadas pelas pessoas que acompanhavam o ensaio e, também, das câmeras de segurança das lojas vizinhas serão analisadas. Testemunhas e vítimas que já receberam alta médica já começaram a ser ouvidas. A polícia ainda não sabe se o artefato que explodiu no meio da rua foi jogado pelos ocupantes do carro que provocou o atropelamento coletivo minutos antes.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 12 dos 41 feridos no incidente seguem internados. Em estado mais grave está uma pessoa atingida no rosto, nos braços e nas pernas por estilhaços da bomba. Com ferimentos leves, 23 pessoas já foram liberadas.

A Escola de Samba Portela divulgou nota solidarizando-se com as famílias das vítimas do atropelamento e da explosão da bomba: "A agremiação lamenta o fato ocorrido e reitera a confiança nas autoridades competentes do estado de direito para que o episódio seja esclarecido. A Presidência da Escola de Samba Portela vai acompanhar de perto as investigações sobre o caso".

Também por meio de nota, a Polícia Militar informou que 15 policiais do Batalhão de Rocha Miranda (zona norte) faziam a segurança do ensaio da Portela quando houve o atropelamento. A polícia do Rio está fazendo buscas nas favelas de Madureira e bairros próximos para tentar localizar os bandidos que furaram o bloqueio policial e o carro usado por eles, um Mercedes Benz branco segundo testemunhas. As informações são da Agência Brasil.