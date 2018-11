Polícia investiga casa de religiosos acusados de abusos A Policia Civil de Alagoas realizou hoje quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos monsenhores Luiz Marques e Raimundo Gomes e do padre Edilson Gomes, investigados no caso de abuso sexual contra menores. Os mandados foram determinados pelo juiz da Comarca de Arapiraca, Jonh Silas, a pedido da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. As diligências foram cumpridas pela delegada Bárbara Arraes e de mais dois delegados da região.