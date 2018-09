Polícia investiga caso de explosivo deixado em Cumbica A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso do explosivo deixado no estacionamento do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, um homem roubou cerca de R$ 16 mil do estacionamento e deixou no local um pacote contendo um explosivo. Policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram chamados para verificar o caso.