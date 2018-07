Polícia investiga chacina em assentamento em PE O gestor do Departamento de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP), Joselito Amaral, foi designado hoje pelo chefe da Polícia Civil de Pernambuco para coordenar as investigações de uma chacina que resultou na morte de seis pessoas - entre elas uma grávida e uma criança - no município de Floresta, no sertão pernambucano, a 439 quilômetros do Recife. O crime ocorreu na segunda-feira, no assentamento Caldeirão do Periquito, instalado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) há 20 anos.