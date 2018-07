Polícia investiga como tentativa de assalto assassinato A Divisão de Homicídios (DH) do Rio de Janeiro investiga como tentativa de assalto o assassinato ocorrido hoje do primeiro-sargento da PM Antônio Carlos Batista, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Ele era um dos seguranças do vice-presidente do Tribunal de Contas do Município (TCM), José Moraes.