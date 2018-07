Polícia investiga de onde partiu tiro que matou idosa

O caso ocorreu na Vila das Pinheiros, uma das 15 favelas da Maré que foram ocupadas em 30 de março pela Polícia Militar. Em 5 de abril, a responsabilidade pelo patrulhamento na região passou para militares do Exército e da Marinha, com apoio da PM. A Vila dos Pinheiros é área de atuação de traficantes ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP), cujo chefe, Marcelo Santos das Dores, o Menor P, foi preso há pouco mais de duas semanas pela Polícia Federal numa cobertura de luxo na zona oeste da cidade.

De acordo com a Comando da Força de Pacificação, uma patrulha motorizada da PM, integrante da força, se deslocava pela Rua C4, na Vila dos Pinheiros, "quando começou a ser alvejada por diversos disparos de fuzil". A nota diz ainda que "diante da ameaça, a viatura se evadiu do local, buscando preservar a vida dos militares", que não teriam revidado. A Força ainda está apurando se as duas vítimas foram baleadas durante o ataque à viatura.

Após ter sido baleada, Terezinha foi socorrida por moradores e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré. Em seguida, foi transferida para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde deu entrada às 22h07 com parada cardíaca. Segundo a assessoria do hospital, a idosa faleceu às 22h40. "Como eu fazia todos os dias, ontem à noite jantei com ela e depois fui para minha casa, que é próxima. Minha mãe tinha ido à farmácia comprar remédio de pressão. Ouvi uma rajada de tiros, que foi rápida. Logo depois, algumas pessoas começaram a gritar pelo meu nome. Fui ao portão e me disseram que ela tinha sido baleada. Alguns disseram que o tiro foi disparado pelo Exército, mas eu não posso confirmar nada porque não estava lá. Só a balística vai dizer de onde partiu o tiro. Só quero justiça", desabafou o auxiliar gráfico Antônio Carlos da Silva Barbosa, de 43 anos, filho caçula de Terezinha, após deixar o Instituto Médico-Legal na manhã desta terça (15).

A idosa será enterrada às 10h desta quarta (16), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Ela deixa marido, cinco filhos, seis netos e um bisneto. Nascida no Acre, vivia há mais de 40 anos no Rio. Durante todo esse tempo, morou no Complexo da Maré. "É claro que a gente espera que com a pacificação, acabem esses tiroteios. Mas quem mora em comunidade vive com medo. Essa é a verdade", disse o caçula. O delegado Fabio Cardoso, da Divisão de Homicídios (DH), disse que o homem que foi baleado na perna durante o ataque já foi interrogado. A polícia também vai ouvir os depoimentos de outras testemunhas e dos PMs que estavam na viatura atacada. O local onde a idosa foi baleada já foi periciado.