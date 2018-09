Polícia investiga desaparecimento de jovem na Grande SP

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma jovem, de 25 anos, no sábado, 12, na Grande São Paulo. A jovem Vanessa Duarte, supervisora de vendas, saiu da casa do noivo em Barueri por volta das 8 horas de sábado. Ela usava o carro do noivo e deveria passar por Carapicuíba para dar carona a três amigas e seguir para um curso no bairro do Jaguaré, em São Paulo. Vanessa não chegou ao local combinado para pegar as amigas e seu celular estava na caixa postal.

Ainda na manhã de sábado, policiais militares atendendo a uma ocorrência encontraram o carro que a jovem usava abandonado em uma rua em Vargem Grande Paulista, também na Grande São Paulo. Segundo a PM, o carro tinha um princípio de incêndio, que foi controlado pelos policiais. Como o veículo não tinha queixa de roubou ou furto, a PM entrou em contato com o dono, que informou que havia emprestado o carro para a namorada.

As amigas de Vanessa disseram que esperaram por ela até as 9h40 e não conseguiam entrar em contato com a amiga. O delegado de Cotia comunicou o caso ao Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), que investiga o caso. O veículo usado pela jovem será periciado.