Polícia investiga desaparecimento de padre no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul está investigando o paradeiro de um padre desaparecido desde a última quinta-feira, 12, no Vale do Caí. Jacinto Allebrandt, 57 anos, morava em um sítio na cidade de Brochier e estava afastado de suas atividades religiosas desde o ano passado.