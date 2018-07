Polícia investiga descarte de leite em estrada em SP A Polícia Civil de Campinas (SP) vai apurar as responsabilidades do descarte de 148 litros de leite do programa Vivaleite, do governo do Estado de São Paulo, nos quilômetros 8 e 9 da Estrada Velha de Indaiatuba, às margens do Rio Capivari e sob a Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas.