Polícia investiga doações eleitorais feitas pela AIB

As doações eleitorais da Associação Imobiliária Brasileira (AIB) viraram caso de polícia. A 1ª Delegacia Seccional (Centro) abriu inquérito policial para apurar suposta formação de quadrilha, fraudes, crimes contra a fé pública e manutenção de caixa 2 contra os representantes legais de algumas das maiores construtoras do País, todas elas associadas à AIB.

A entidade que representa os interesses do setor imobiliário ganhou notoriedade nas últimas eleições por figurar entre as maiores financiadoras de campanha em 2008 - foram R$ 2,94 milhões apenas a 26 candidatos vitoriosos da capital. Somando as doações aos candidatos derrotados e àqueles que concorreram em outras cidades - 44 políticos no total -, o montante chega a R$ 4,43 milhões. A Lei Eleitoral (9.504/97) limita a doação das entidades a 2% da receita no ano anterior. Ou seja, a AIB teria de ter arrecadado no mínimo R$ 325 milhões em 2007, se fossem levados em consideração os valores doados em 2008.

A polícia quer saber a relação completa das empresas associadas à AIB entre 2006 e 2008 e quem são seus responsáveis. Também quer cópia da ata da assembleia que constituiu a AIB e a definição de seus objetivos sociais - se entre eles está o de destinar recursos a campanhas eleitorais. Os investigadores pretendem que a entidade diga quais são as fontes de recursos e como são feitas as contribuições, além de quanto cada sócio colaborou e se há recibo das contribuições.

Os policiais querem fazer um raio X das doações para campanhas políticas para identificar quanto cada empresa contribuiu e para qual candidato e partido. Por fim, eles pretendem cruzar esses dados com as declarações de renda de 2006 e 2008 de todas as pessoas jurídicas investigadas no caso.

A reação da AIB foi imediata. Seu advogado, o criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, vai entrar hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo com um pedido de habeas corpus para que o inquérito seja encerrado. Alega que, aberto com base em denúncia anônima, o inquérito é um constrangimento contra os clientes, pois não há crime a ser investigado. Por enquanto, a argumentação da defesa não prosperou na Justiça.

O juiz Eduardo Pereira Santos, do Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo), do Tribunal de Justiça, negou um primeiro pedido da defesa para que a investigação fosse encerrada. O criminalista Mariz de Oliveira demonstrou à polícia a sua contrariedade com o inquérito.

Ele procurou o titular da 1ª Delegacia Seccional, o delegado Aldo Galiano Junior, e entregou cópia das declarações do presidente da AIB, Sérgio Tavares Ferrador, à Justiça Eleitoral. "Mostrei que o caso está sub judice com relação às doações e todo o resto da denúncia anônima é uma loucura", disse. "Não é possível abrir inquérito com base em denúncia anônima, viola claramente o Estado democrático de direito."

O juiz do Dipo, no entanto, entendeu que a denúncia, apesar de anônima, trazia informações concretas sobre supostas condutas criminosas, como artigos de jornais. "É dever da autoridade policial instaurar inquérito quando receber palpável notícia-crime", disse em sua decisão. O magistrado alegou que a Justiça Eleitoral apura os delitos de sua competência e não os comuns, daí a necessidade do inquérito.

Caberia mais tarde ao Ministério Público Estadual (MPE), que se manifestou favoravelmente à abertura do inquérito, decidir pedir seu arquivamento ou denunciar os acusados de possíveis crimes. Em seu pedido de habeas corpus, Mariz pede ao TJ que lhe conceda liminar para sustar o andamento do inquérito na delegacia.