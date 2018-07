Polícia investiga dois homicídios no interior de SP A Polícia Civil de Ituverava, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, investiga dois homicídios ocorridos na noite de ontem, no Jardim Guanabara 3, com características de execuções. Joaquim Neto Martins, de 27 anos, foi atingido por pelo menos seis tiros e Wilson Teixeira de Souza, de 26, por três disparos. Dos dois, Martins tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. O delegado Jucélio de Paula Silva Rego comanda as investigações, que deverão apurar se houve algum acerto de contas ou vingança. Os executores da dupla teriam chegado ao local do crime a pé. Algumas pistas já surgiram, mas ninguém foi preso ainda.