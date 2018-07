Polícia investiga estupros em creche de Sorocaba-SP A Polícia Civil em Sorocaba (SP) ouviu nesta segunda-feira, 29, mais três crianças que podem ter sido abusadas sexualmente pelo dono de uma creche informal, no bairro do Éden. O homem, de 43 anos, está preso desde o dia 25, acusado de estuprar duas meninas de 4 e 6 anos respectivamente. A creche abrigava dez crianças com idade entre quatro e sete anos e tinha como responsável a mulher do suspeito.