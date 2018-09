Polícia investiga falsificação de documentos em SP A Polícia civil está investigando um esquema falsificação de documentos para integrantes de quadrilhas envolvidos em delitos. As investigações começaram a partir da prisão do protético Jeferson da Silva Souza, de 35 anos. na tarde de ontem, no Itaim paulista, na zona leste de São Paulo. No computador do suspeito foram encontradas centenas de fotos e bases digitalizadas para a criação de todo tipo de documentação.