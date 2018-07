Polícia investiga fraude no estacionamento do Galeão Por causa do aumento dos furtos no estacionamento do Aeroporto Internacional do Galeão, policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) investigam um possível esquema de fraude na execução do contrato do estacionamento do aeroporto. Os agentes constataram que não havia cancelas, seguranças, controles de entrada e saída de veículos no estacionamento. O software de gestão estava inoperante, exatamente onde eram prestadas contas diárias dos valores arrecadados pela empresa terceirizada à Infraero. As investigações são referentes a um período anterior ao início da administração da concessionária RioGaleão, em agosto.