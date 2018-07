Polícia investiga golpes na venda de abadás em Salvador

A polícia baiana investiga golpes aplicados em foliões por três sites que anunciam vendas de abadás por preços abaixo dos cobrados no mercado. Um deles, o site Abadá S/A, retirado do ar na madrugada desta quinta-feira, 19, foi descoberto há duas semanas, depois que um empresário de Salvador recebeu um telefonema de um cliente do Rio que queria saber como retiraria os abadás. Veja também: Polícia Rodoviária reforça fiscalização durante o carnaval Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Especial: conheça os sambódromos e a ordem dos desfiles "Quando vi, eles estavam usando o endereço e o telefone da minha empresa como central de atendimento", afirma Gileno Carvalho, proprietário de uma empresa que aluga equipamentos de áudio e vídeo, chamada Promoeventos Organizações e Produções Ltda. "Nunca vendi abadás." A polícia já identificou algumas vítimas. Entre os casos conhecidos está o de uma turista de Santa Catarina, que chegou à capital baiana na terça-feira e procurou o empresário para saber como retirar os convites, dois de camarote e dois de blocos, pelos quais pagou R$ 720, o preço deles. Pelo mercado, seria de R$ 1.200. O delegado da 1.ª Delegacia, Omar Andrade, à frente do caso, informa que o site específico foi rastreado. Ele está registrado no Rio, hospedado nos Estados Unidos, sob o nome de um mecânico de Vitória (ES). A conta bancária utilizada pelos golpistas é de um feirante de 19 anos, de Salvador. Ambos negam participação no esquema. Ainda não se sabe o número total de vítimas. "É importante que os foliões comprem os convites diretamente dos fornecedores, que têm páginas próprias de vendas pela internet, ou de agências de viagens conhecidas", afirma o delegado. "E que desconfiem caso encontrem preços muito mais baixos que os anunciados pelos blocos e camarotes."