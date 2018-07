Polícia investiga grávida de Taubaté

A ordem para investigação partiu da Polícia Civil em São Paulo, a pedido do delegado-geral, Marcos Carneiro, após boletim de ocorrência feito no domingo pelo marido de Maria, o metalúrgico Kleber Vieira. Ele teria dito que o repórter Michael Keller, da TV Record, estaria perseguindo sua mulher.

Segundo o delegado seccional de Taubaté, Ivahir Freitas Garcia Filho, diligências foram feitas ontem no endereço fornecido na ocorrência, mas Maria não foi encontrada. O objetivo é entregar a notificação que pede o comparecimento dela para prestar esclarecimentos e ser examinada no IML.

Só o exame poderia comprovar sua gravidez e encerrar o processo, segundo o delegado, que pede cuidado à imprensa. "Não podemos transformar a moça em um monstro", comentou. "Não acreditamos que ela vá sumir", acrescentou.

Caso o exame de gravidez dê negativo, "em tese ela pode ser responsabilizada por falsidade ideológica e até por estelionato", disse o delegado, já que ela declarou publicamente estar grávida e recebeu doações por isso.

Maria pode se recusar a ser examinada e apresentar um exame de laboratório particular. "Ela terá de apresentar um laudo assinado por um médico", disse Garcia Filho. Ana Paula Muckenberger, blogueira de Santa Catarina, que afirma ser dona do ultrassom apresentado no computador por Maria, também deverá depor no processo e será ouvida em Blumenau, onde mora. / GERSON MONTEIRO, ESPECIAL PARA O ESTADO