Polícia investiga homicídio em estrada do norte paulista A Polícia Civil de Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto (SP), investiga duas mortes ocorridas na madrugada de hoje na Rodovia Cândido Portinari, que liga o norte do Estado de São Paulo até Minas Gerais. Gleison Tiago Moreira da Silva, de 23 anos, e Júnior César Silva Martins, de 34, foram encontrados mortos pela Polícia Rodoviária dentro de um Passat, com perfurações de tiros nas cabeças, ombros e pernas. Silva, o dono do carro, estava na direção, e Martins, no banco do passageiro.