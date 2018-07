Polícia investiga juiz após filha postar vídeo de espancamento no YouTube

A polícia nos Estados Unidos está investigando um vídeo publicado no YouTube que mostra um juiz americano da vara de família espancando sua filha adolescente com um cinto mais de dez vezes.

Em entrevista à TV local Kris-TV, Hillary Adams disse que as imagens foram feitas secretamente em 2004, quando seu pai, o juiz William Adams, decidiu puni-la por ter acessado sites na internet que ele não aprovava.

Agora, quase sete anos depois, ela disse à mídia que resolveu expor os abusos do pai colocando o vídeo de oito minutos na rede.

"Eu disse a ele que tinha o vídeo e ele agiu como se não tivesse nada com que se preocupar. Eu falei: 'Eu posso colocar o vídeo de você me batendo na internet' e ele disse: 'Você pode fazer isso se fizer você se sentir melhor'. Então, eu coloquei", disse Hillary ao canal de TV.

O juiz do condado de Aransas, no Texas, teria admitido que era ele no vídeo, mas alegou que o incidente "não era tão grave como parecia".

'Imagens perturbadoras'

Nas imagens, o homem aparece gritando: "Deita ou eu vou bater na sua cara", enquanto Hillary chora e implora que ele pare.

Em entrevista ao jornal San Antonio Express, o promotor público Richard Bianchi, que estaria participando das investigações, disse que Adams vai continuar trabalhando, mas concordou em deixar outro juiz cuidar de casos que envolvam crianças "pelo menos pela próxima semana".

"Obviamente, é um vídeo muito perturbador. Nós, no meu escritório, assim como todos no planeta, estamos assistindo ao vídeo neste momento", disse Bianchi, confirmando que o homem no vídeo é Adams.

Organizações de defesa dos direitos das crianças condenaram as cenas mostradas no vídeo, dizendo que se trata de crime, mas outros defendem o direito de os pais disciplinarem os filhos.

O especialista em família e punição corporal da Universidade de New Hampshire Murray Strauss diz que muitos casos de violência física começam como simples punições.

"Isso é um caso de abuso físico, não de punição socialmente aceitável, mas ele ilustra uma das muitas razões pelas quais o pais nunca devem bater nos filhos, bater abre possibilidades de o incidente se intensificar e se tornar violência física", disse Strauss.

O juiz Adams se separou da esposa em 2007, após 22 anos de casamento. O casal tem outra filha, mais jovem que Hillary.