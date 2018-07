Polícia investiga milícia e grupo de extermínio no RJ

Ontem, ao chegar à Delegacia de Homicídios, o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, desembargador Nelson Calandra, deixou escapar que a polícia estaria trabalhando com a possibilidade de um grupo de envolvidos no assassinato. "Dos 12 que praticaram o atentado que vitimou a nossa colega, muitos devem ter condenações anteriores, que ficam transitando em quatro instâncias e só são cumpridas quando o Supremo Tribunal Federal determina", relatou. Calandra reuniu-se com a chefe de Polícia Civil, Martha Rocha, e com o diretor do Departamento de Homicídios, Felipe Ettore.

Martha, que acompanha pessoalmente o caso, não deu detalhes sobre as investigações. Contrariada, a delegada disse que "o silêncio neste momento é importante". Até a tarde de ontem, 18 depoimentos de parentes e vizinhos da vítima haviam sido tomados. O vigia da guarita de acesso à rua da juíza confirmou ter visto dois homens em uma moto, que interceptaram o carro da magistrada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.