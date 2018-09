Polícia investiga morte de arquiteta em assalto em SP

Segundo informou o titular do 7º Distrito Policial de Campinas, Tadeu Brito de Almeida, a jovem estava em seu carro, na Estrada da Rhodia, quando foi abordada por dois homens. Uma testemunha viu quando a Saveiro de Thaís parou e um I30 estacionou logo atrás. Um dos homens teria tentado imobilizá-la. Um policial à paisana que estava perto do local gritou com os suspeitos e sacou uma arma, segundo informou a testemunha. Houve troca de tiros.

A polícia aguarda laudo do Instituto Médico Legal (IML) para saber se Thaís morreu com o tiro que saiu da arma dos suspeitos ou do policial. A arma do PM foi apreendida. O delegado informou que os suspeitos não levaram nem objetos pessoais da vítima e nem o carro. A placa do veículo em que os suspeitos fugiram não foi identificada. Até o fim desta tarde ninguém havia sido preso.