Polícia investiga morte de criança por bebida alcoólica em SP

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Claro, a 175 quilômetros de São Paulo, vai apurar a morte de uma garota de 10 anos internada no último sábado sob suspeita de intoxicação por ingestão de bebida alcoólica. A menina morreu na madrugada desta terça-feira, 28. Segundo informou a titular da DDM, Patrícia Silveira Rosa Alves da Cunha, o atestado de óbito da menina aponta morte por acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC). "É essa a informação que tenho. Hoje os pais estão velando a criança, então vou aguardar para as oitivas", afirmou. De acordo com informações preliminares dadas pelos pais à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência no último sábado, a garota pode ter ingerido vinho em uma festa. A garota passou mal e foi levada para o pronto-socorro e, posteriormente, para a UTI da Santa Casa de Rio Claro.