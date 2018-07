Polícia investiga morte de criança por overdose em SP A Polícia Civil de Botucatu, cidade a 230 quilômetros de São Paulo, aguarda o laudo do exame necroscópico para determinar se a ingestão de cocaína foi a causa da morte de uma criança de dois anos e três meses de idade, ocorrida no final de semana na cidade. A menina morreu no final da noite de sexta-feira, depois de permanecer internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu. Os médicos encontraram vestígios da droga na corrente sanguínea e na urina da criança. O laudo deve ficar pronto até quinta-feira.