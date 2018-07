Polícia investiga morte de desembargador do TJ-SP A Polícia de Santos investiga as causas da morte do desembargador Adílson de Andrade, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Na manhã desta terça-feira o desembargador, de 60 anos, foi encontrado morto, com dois tiros no abdômen, em sua casa, no bairro da Ponta da Praia, em Santos. As primeiras informações dão conta de que um dos filhos do magistrado encontrou o corpo do pai ensaguentado na cama e chamou o Samu, que chegou rápido ao sobrado da rua André Vidal de Negreiros.