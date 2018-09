Polícia investiga morte de doméstica em Piracicaba-SP

Os três estavam na residência do casal, no bairro Terras do Engenho, de classe média-alta, na manhã de ontem, quando a casa foi invadida por ao menos duas pessoas, segundo versão da polícia. Susana morreu por asfixia e foi encontrada amordaçada, com os pés e as mãos amarrados e dois sacos plásticos amarrados à cabeça por um fio que, segundo a polícia, seria de um telefone da casa. O casal de empresários do setor de cana-de-açúcar está desaparecido.

O titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Piracicaba, João Batista Vieira de Camargo, trabalha com três hipóteses para a motivação da morte de Susana: a empregada ter reconhecido os suspeitos; a vítima ter sido torturada porque os invasores queriam algum tipo de informação do casal; e ela ter sido assassinada por ter tentado avisar a polícia. Segundo o delegado, não havia sinais de arrombamento na casa, o que pode indicar que os suspeitos conhecessem o casal, sua rotina ou alguém ligado a eles.