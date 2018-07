Polícia investiga morte de empresário

Seus funcionários foram avisados pouco tempo depois sobre o patrão, ferido a tiros, dentro do carro. A Polícia Militar foi avisada. Okabe foi socorrido ao Hospital Ermelino Matarazzo, mas não resistiu e morreu.

Um Fox prata e uma moto foram vistos por testemunhas próximos ao carro do empresário. Com Okabe foram encontrados um cartão bancário e uma folha de cheque preenchida, no valor de R$ 8.914,46.

A perícia apreendeu os objetos pessoais e o carro da vítima e depois os entregou ao irmão do empresário. O caso de homicídio simples foi registrado no 22º DP, em São Miguel Paulista.