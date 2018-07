Polícia investiga morte de escocês no interior de SP

Renwik, mais conhecido por "San", residia no interior paulista há pouco mais de dez anos e não falava uma palavra em português. Estava lúcido, bem de saúde e saiu de casa em seu veículo Santana que foi localizado um dia antes do corpo. Familiares chegaram a divulgar fotos na internet para tentar encontrá-lo logo após o desaparecimento. Um rapaz de 22 anos foi preso após ter sido visto dirigindo o carro da vítima. Ele nega qualquer envolvimento no caso, mas policiais trabalham com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte). O corpo estava com os documentos e um aparelho inalador ao lado - usado por quem trata de asma.

Uma calça achada dentro do carro do escocês ajudou na localização do principal suspeito pelo crime. O acusado levou o rádio do veículo e teria esquecido a peça de roupa em seu interior antes de fugir. Ele teve a prisão preventiva decretada e foi levado para a cadeia de Rio Claro (SP). O corpo de George Renwik passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e será cremado nesta quinta-feira. A polícia ainda investiga o caso e a denúncia de que uma pessoa teria tentado descontar um cheque no nome da vítima em um supermercado.