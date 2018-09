Polícia investiga morte de garota em Ubatuba-SP

Matos disse à polícia que não conhecia os outros dois rapazes, mas seguiu com eles e a adolescente até a pousada, durante a madrugada. Pela manhã, a menor passou mal, supostamente por causa do consumo excessivo de bebidas e drogas. Dois dos rapazes pediram ajuda na portaria da pousada.

O dono do estabelecimento - cujo nome não foi revelado pela polícia - também foi ouvido, mas seu depoimento foi mantido em sigilo e deverá ser confrontado com os demais pelo delegado Gilberto Paulino, que cuida do caso. O advogado dos outros dois rapazes, que fugiram do local, prometeu que vai apresentá-los na delegacia nas próximas horas.

Bianca de Oliveira, a mãe da adolescente, disse à polícia que a menina estava desaparecida desde a noite de sexta-feira, quando pediu para sair com um amigo. "Ela era uma menina orientada a respeito de drogas, de sexo, de lidar com turistas", disse.

Segundo a polícia, Matos contou que eles consumiram uma quantidade grande de drogas antes e durante a permanência na pousada. Quando a menina passou mal, o Corpo de Bombeiros foi chamado e tentou reanimá-la, sem sucesso.

Segundo laudo do Instituto Médico-Legal (IML), a causa da morte é indeterminada, mas foi colhida uma amostra de sangue para exame toxicológico, sem previsão de quando sairá o resultado. O corpo da adolescente foi enterrado ontem, no cemitério central da cidade.