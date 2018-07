Polícia investiga morte de idosa que teria sido pisoteada por vacas

A polícia na Grã-Bretanha está investigando a morte de uma idosa que teria sido pisoteada por vacas quando levava seu cão para passear.

Uma mulher de 68 anos foi encontrada na manhã de quinta-feira em um campo na cidade de Chippenham, no sudoeste da Inglaterra.

A polícia de Wiltshire disse que os ferimentos da mulher parecem ter sido causados pelas vacas. Os familiares da vítima já foram informados sobre o caso. O cão sobreviveu ao incidente, mas está se recuperando dos ferimentos em uma clínica veterinária.

Os policiais disseram que não há necessidade de abrir uma investigação criminal, já que não há suspeitas de homicídio.

Os mapas da região indicam que o campo onde a idosa foi encontrada não é público.

O incidente provocou um debate sobre a responsabilidade de fazendeiros no cuidado com o gado.

O líder da associação de fazendeiros National Farmers' Union, Ian Johnson, disse que não tem mais informações sobre o incidente, mas que o fazendeiro, "certamente, não teria colocado gado que ele considerasse perigoso em um campo onde o público em geral tem acesso".

"O que não queremos é um regime draconiano em que fazendeiros proíbam a entrada de pessoas, mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam ter consciência de que as áreas rurais são um lugar de trabalho, e que pode haver riscos."

Uma outra mulher que foi atropelada por vacas no mês passado alertou para os perigos de se passear no campo. Ela teve fratura no ombro e nas costelas.

"Uma vaca marrom começou a me perseguir e, quando percebi, eu estava no chão, sob suas patas", disse Linda Herbert, da cidade de Calne, que fica a dez quilômetros de Chippenham.

"Ela me levantou e me jogou no chão, e começou a pisar no meu peito. Eu pensei que fosse morrer."

A entidade Kennel Club, que lida com o bem-estar de cães, recomendou que os donos mantenham seus cachorros com coleira ao passear em pastos.