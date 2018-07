Polícia investiga morte de integrante do AfroReggae

De acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil, foi realizada uma perícia no local do crime e o corpo de Victorio seria necropsiado no Instituto Médico Legal, no centro do Rio. "Por enquanto não há mais detalhes a serem divulgados, para não atrapalharem as investigações", informou a polícia.

O grupo AfroReggae ainda não havia se manifestado até as 15h30 deste sábado. Victorio trabalhava no setor de empregabilidade da ONG. Na última quarta-feira, ele participou em Brasília de uma palestra do projeto "Comandos", que reúne ex-integrantes de grupos armados do Rio. No site do AfroReggae, Victorio é descrito como ex-integrante da facção criminosa ADA.

Em depoimento reproduzido na página da ONG, ele afirmou que "viveu" 11 anos no tráfico de drogas na Vila Vintém, comunidade da zona oeste do Rio. "Eu tinha armas para defender minha comunidade", disse Victorio, segundo o site, em palestra do projeto "Comandos" no morro do Cantagalo, em julho.