Polícia investiga morte de líder comunitário do Rio A polícia do Rio investiga a morte do líder comunitário conhecido como Marcão, na manhã de hoje, no Bairro de Gardênia Azul, na zona oeste da cidade. Segundo testemunhas, ele foi abordado por dois homens no interior de um condomínio erguido numa área de invasão. Houve uma discussão e um dos homens atirou em Marcão. Ele foi morto com seis tiros, três deles na cabeça. O líder comunitário é conhecido na região pela construção de prédios e casas improvisadas em favelas da zona oeste. Há uma semana, a Prefeitura do Rio demoliu uma das construções de Marcão, no Recreio dos Bandeirantes, durante a operação Choque de Ordem. Marcão concorreu a uma vaga de vereador pelo PSC em 2008, mas não foi eleito. Segundo a delegada Carla Tavares, da Delegacia da Taquara (32ª DP), o líder comunitário já foi preso em flagrante por furto de energia e alvo de acusações de estelionato e invasão de terra. Ele também é suspeito de associação com a milícia que atua na região. A delegada acompanhou o trabalho da perícia no local e depois ouvirá o depoimento de familiares de Marcão.