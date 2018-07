Polícia investiga morte de menina atropelada por jet ski

O piloto fugiu após o acidente, deixando o jet ski e seu carro, um Fiat Uno, no local. Sua mulher compareceu à Delegacia de Paulínia e entregou os documentos do veículo, do jet ski e documentos pessoais do marido. A Polícia Civil de Paulínia determinou a apreensão do carro e do jet ski, que passaram por perícia. Até o fim da tarde de hoje policiais civis permaneciam em diligência e o suspeito não havia sido preso. Ele será indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa.