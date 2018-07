Polícia investiga morte de professora no Paraná A polícia do Paraná investiga a morte de uma professora universitária de Psicologia. Ela foi encontrada morta ontem, na praia Shangri-lá, no município de Pontal do Paraná. O corpo estava enterrado na areia. Apesar do corpo ter sinais de estrangulamento, a polícia aguarda laudo do Instituto Médico Legal para determinar a causa da morte.