Polícia investiga morte em favela ocupada por UPP no RJ A Polícia do Rio de Janeiro busca pistas para mais um assassinato em uma favela ocupada pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Na noite de ontem, o ex-líder comunitário do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, Marivaldo dos Prazeres, de 48 anos, foi atraído para uma emboscada e morreu baleado no banheiro da piscina de uma casa, que pertencia a traficantes antes da ocupação policial. Ele não morava mais na comunidade e foi até o local a convite de alguns moradores.