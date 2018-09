Polícia investiga morte em porta de hospital no RS

O jovem sofreu um acidente de motocicleta em Herveiras e foi levado por uma ambulância do município até Santa Cruz do Sul, a 50 quilômetros, onde o hospital dispõe de mais recursos para casos complexos. No Pronto Atendimento do hospital um enfermeiro e um médico plantonista teriam informado que não receberiam pacientes de outros municípios. Só meia hora depois, diante da pressão, o ferido acabou sendo admitido no hospital. Em pouco tempo a família foi informada do óbito.

Diante do desfecho, policiais militares chamados pela família levaram o motorista da ambulância, a namorada da vítima, o médico e um enfermeiro imediatamente a uma delegacia para registro de ocorrência. O médico e o enfermeiro alegaram que o jovem deu entrada no hospital sem vida. Testemunhas relataram terem visto Padilha agonizando nos braços da mulher, dentro da ambulância, enquanto esperava pelo atendimento que lhe era negado.

O delegado Márcio Nunes disse ao jornal Gazeta do Sul que se a perícia comprovar que o acidentado chegou com vida à porta do hospital, os responsáveis podem responder por homicídio, porque se recusaram a cumprir o dever do atendimento e assumiram o risco de deixar o ferido morrer. A prefeitura de Santa Cruz do Sul, que contrata o hospital para atendimento aos pacientes do SUS, afirma que não há qualquer orientação para fechar as portas a pessoas de fora da cidade.