Polícia investiga morte por envenenamento de ganhador de loteria nos EUA

A polícia da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, está investigando a morte de um ganhador de loteria depois de descobrir que ele foi morto por envenenamento - com cianeto - e não por causas naturais, como se supunha antes.

Urooj Khan, um empresário do ramo de lavanderias de 46 anos, foi anunciado em 26 de junho como ganhador de uma raspadinha no Estado de Illinois (norte do país), faturando um prêmio de US$ 1 milhão.

Descontados impostos, e devido ao fato de ter optado por receber o prêmio na íntegra de uma vez só, Khan receberia cerca de US$ 425 mil.

No entanto, no dia 20 de julho, um dia depois do cheque com o prêmio ser emitido, Khan morreu, sem ter coletado o dinheiro.

De acordo com o jornal Chicago Tribune, na época, a morte foi atribuída a causas naturais, com o endurecimento de suas artérias. Mas novos testes feitos posteriormente, a pedido de um membro de sua família, indicaram a presença de cianeto em uma dose letal no corpo de Khan.

Cinco minutos

Um documento da polícia obtido pelo jornal diz que, na noite de sua morte, Khan voltou para sua casa, onde morava com sua esposa e filha, jantou e foi dormir. Depois, começou a gritar e foi levado a um hospital, onde morreu.

Na época, os legistas locais não realizavam autopsias em pessoas com mais de 45 anos a menos que a morte fosse considerada suspeita. No caso, a princípio foi realizado um exame simples de toxicologia no corpo de Khan, que não indicou nada anormal nesse sentido.

Os novos testes feitos depois confirmaram a presença de cianeto, um veneno que, em doses letais, pode matar em menos de cinco minutos.

Agora, as autoridades de Chicago cogitam exumar o corpo para realizar mais exames.

A polícia não descartou a possibilidade de que a morte tenha sido motivada pelo prêmio da loteria.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, o dinheiro foi coletado no dia 15 de agosto. Segundo um porta-voz da loteria de Illinois, se um ganhador morre, em geral o dinheiro vai para seus herdeiros.