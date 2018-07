Polícia investiga mortes de pacientes em hospital do PR Uma médica - cujo nome não foi revelado - foi presa na manhã desta terça-feira durante uma operação do Núcleo de Repressão aos Crimes Contra a Saúde (Nucrisa) no Hospital Evangélico, em Curitiba (PR). A prisão está ligada a suspeitas que recaem sobre um grupo de profissionais do hospital que pode ter praticado eutanásia (indução de pacientes à morte), além de outros procedimentos contra a saúde.