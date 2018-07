Polícia investiga onda de estupros contra crianças na BA

Segundo a delegada do município, Ana Paula Ribeiro, algumas vítimas já prestaram depoimento e parte dos agressores já foi identificado. Os nomes não foram revelados para não prejudicar as investigações, mas Ana Paula informa que o pedido de prisão preventiva para os suspeitos - que têm entre entre 25 e 35 anos - já foi encaminhado à Justiça.

De acordo com ela, a onda de estupros teria sido motivada por uma aposta feita entre os agressores, na qual ganharia quem conseguisse tirar a virgindade de mais jovens. Entre as vítimas, segundo a polícia, há meninas com deficiência mental.