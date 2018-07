Polícia investiga origem de tiro que matou mulher no Rio A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se a bala que matou a dona de casa Cláudia Lago, de 33 anos, durante uma perseguição na tarde de terça-feira, na capital fluminense, partiu da arma de um policial militar ou do criminoso que a fez refém. Cláudia foi baleada dentro do Posto de Atendimento Médico (PAM) Coelho Neto, na zona norte, quando era feita de escudo humano por um bandido em fuga que invadiu a unidade. Ela passou por cirurgia para a retirada do projétil no Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu ao procedimento. A bala atravessou seu abdômen e saiu pelos glúteos.