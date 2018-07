Os responsáveis pela criança registraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência no pronto-socorro da cidade no domingo. A suposta vítima, que estava acompanhada do pai, disse que o religioso usava camisinhas coloridas durante os abusos.

A polícia informou que o menino seria examinado por um médico-legista, e o padre, intimado para prestar esclarecimentos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.