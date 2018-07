Polícia investiga se bebê foi morto durante parto

A polícia investiga a morte de um recém-nascido prematuro durante cesariana realizada na manhã de anteontem em um hospital da Prefeitura de São Paulo. A criança apresentava um corte nas costas, segundo o boletim de ocorrência. As autoridades investigam se ela pode ter sido atingida pelo bisturi utilizado pelo obstetra para fazer a abertura na barriga da mãe, acusação feita pela família do bebê.

A polícia também apura se funcionários do Hospital do Campo Limpo, na zona sul da capital, adotaram os procedimentos corretos.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, os funcionários da unidade encaminharam o corpo do bebê indevidamente para o Serviço de Verificação de Óbitos, em vez mandá-lo para o Instituto Médico-Legal, para onde são encaminhadas as vítimas de violência.

Ouvidos pelas polícia, os servidores não souberam explicar o motivo para não terem adotado o procedimento esperado nas suspeitas de violência.

Ainda de acordo com a secretaria, funcionários não permitiram que policiais militares tivessem acesso ao corpo da criança logo que chegaram ao hospital, chamados pela família do bebê. Além disso, havia rasuras na guia de encaminhamento do corpo do bebê, informou também a secretaria.

Enquanto no prontuário da mãe, uma menina de 14 anos, havia a informação de que ela estava na 26.ª semana de gestação, a guia de encaminhamento do corpo da criança afirmava que estava na 31.ª semana. Havia sinais de que alguém alterou a data.

A Prefeitura de São Paulo abriu apuração administrativa sobre o caso.

Em depoimento na delegacia, o médico responsável pelo parto declarou que houve "complicações" durante o procedimento e teve de receber ajuda de um colega para realizar a incisão na barriga da mãe.

Fundado em 1990, o Hospital do Campo Limpo é uma das unidades públicas de referência da zona sul da capital e de municípios vizinhos, como Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra. / FABIANE LEITE