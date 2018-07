Polícia investiga se explosão foi provocada por cigarro A Polícia Civil ouvirá amanhã, 15, o depoimento de Jorge Amaral, gerente do Restaurante Filé Carioca, que explodiu ontem no centro do Rio. Amaral é irmão do proprietário do estabelecimento, Carlos Rogério Amaral, que também deverá prestar depoimento amanhã.