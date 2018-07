Polícia investiga se houve negligência em afogamento

Pela manhã, os pais foram à Delegacia de Praia do Forte, no mesmo município, mas não conseguiram prestar depoimento, por não haver delegado no local. A delegada interina Celina de Cássia Fernandes, à frente das investigações, não estava no posto por ter passado a madrugada em turno de plantão em Salvador.

A mãe da menina, Dagmar Ribeiro só foi ouvida pouco antes do embarque, no posto policial do aeroporto. O conteúdo do depoimento não foi divulgado. Não houve tempo, porém, para que o pai, Regisnei Dantas, contasse a sua versão para a ocorrência. Ele se comprometeu a voltar à Bahia para ser ouvido.

Os pais da menina afirmam que não havia salva-vidas na área onde a menina se afogou no momento do fato e que ela foi resgatada por um hóspede do complexo. Já o resort divulgou nota nesta quarta-feira na qual afirma que o salva-vidas que monitorava a região na hora da ocorrência estava a 25 metros do local onde a menina se afogou e demorou 20 segundos para começar o atendimento a ela. A polícia investiga se houve negligência no caso.