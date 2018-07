Polícia investiga sequestro e morte de estudante na BA

Segundo a polícia, a adolescente foi sequestrada por volta das 20h30 de terça-feira, quando voltava da casa de uma amiga. Ela e o namorado, de 17 anos, foram abordados por ocupantes de um veículo que estavam armados e se identificaram como policiais. Segundo relato do rapaz, os supostos policiais obrigaram Adriane a entrar no carro e ordenaram que ele corresse.

O celular da vítima foi encontrado na Estrada do Coco, perto do local onde estava o corpo. Adriane cursava o 2º ano do colegial. Por enquanto, a polícia descarta hipótese de sequestro com o objetivo de resgate, pois nenhum telefonema foi feito aos pais da jovem. A família dela, segundo a polícia, leva uma via humilde.