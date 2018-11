Polícia investiga sumiço de amigas em favela no RJ A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro aguarda os dados da quebra do sigilo telefônico de Luana Rodrigues de Souza, de 20 anos, para desvendar o desaparecimento dela e de uma amiga identificada como Andressa na Favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul da cidade, no dia 9. Mesmo sem a confirmação oficial das mortes, os pais de Luana já celebraram uma missa em memória da filha.