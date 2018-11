Polícia investiga sumiço de bebê em hospital

A polícia paraense investiga se a estudante Lana Carla da Silva Pimenta, de 20 anos, foi submetida a uma cesariana no dia 19 e teve uma menina ou se apenas sofria de gravidez psicológica. A família garante que Lana estava grávida e que o bebê desapareceu. A direção do hospital Maternidade do Povo nega que ela tenha entrado na instituição em trabalho de parto.

A delegada Mara Cristina Santos, que investiga o caso, ouviu Lana e uma testemunha que a teria acompanhado no pré-natal. A Secretaria de Saúde de Belém confirma que a jovem fazia o pré-natal em uma unidade do bairro da Marambaia desde 15 de dezembro de 2009. A família entregou à polícia uma ultrassonografia, datada de 3 de dezembro, quando o bebê tinha 21 semanas, para provar que moça estava grávida. Também foi apresentada a caderneta de acompanhamento do pré-natal, indicando que o bebê estava saudável. "Toda mãe quer ver o filho que teve e eu quero ver minha", disse Lana.

O médico José Negrão Guimarães, que teria realizado a suposta cesariana, disse que a criança nunca existiu e que tudo não passa de um caso de gravidez psicológica. O advogado Pedro Rocha Junior afirmou que vai à Justiça para responsabilizar o hospital pelo desaparecimento do bebê.