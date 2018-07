Polícia investiga sumiço de corpo em cemitério de SP A Polícia Civil de São Roque, a 64 km de São Paulo, abriu inquérito para apurar o sumiço do corpo de Adolpho Severiano Leite, que estava sepultado num cemitério da cidade. Leite morreu em 2003, aos 76 anos, e foi enterrado no Cemitério do Cambará, mantido pela prefeitura. Na última sexta-feira, a família do morto compareceu ao cemitério para testemunhar a exumação do corpo, mas ao abrir a sepultura, ela estava vazia.