Polícia investiga suposta rede de pedofilia em SP

O acusado é um eletricista, preso na noite de sábado com duas crianças dentro de um carro, em Olímpia. O homem, que era monitorado pela polícia havia meses, tem passagens por homicídio e tráfico de drogas. A prisão surpreendeu os moradores de Guaraci, cidade de 9 mil habitantes, onde ele morava com a mulher e três filhas. Segundo a polícia, ele assediava os menores na porta das escolas e em outros locais. Para isso levava as crianças para jogar fliperama.

De acordo com a delegada Maria Teresa Vendramel, da Delegacia de Defesa da Mulher de Olímpia, o acusado também fotografava as meninas nuas. "Diligências ainda estão sendo feitas e qualquer informação que dermos a mais pode atrapalhar as investigações", disse a delegada.